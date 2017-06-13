Юго-восток Украины не оккупирован РФ, то, что происходит в Донбассе, — это гражданская война. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она (юго-восточная часть Украины) не оккупирована Россией, Россия не оккупирует никакие территории», — цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, военные действия, которые ведутся в Донбассе в последние годы, — это внутриукраинский конфликт.

«Я называю вещи своими менами: это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина», — добавил Песков.

12 июня украинский президент Петр Порошенко, комментируя подписание закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», назвал георгиевскую ленту «символом [российской] агрессии против Украины в 2014–2017 годах».