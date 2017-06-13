В Новгородской области дан старт избирательной кампании по выборам губернатора. Об этом объявил региональный избирком. Завтра, 14 июня, в газете «Новгородские ведомости» появится официальное решение об объявлении досрочных выборов. После этого в избиркоме начнут принимать документы от кандидатов на участие в выборах. Их необходимо представить не позднее 4 июля.

Как напоминает Новгород.ру, областная дума назначила досрочные выборы на 10 сентября. Это связано с отставкой прежнего главы области Сергея Митина. Он покинул этот пост досрочно, срок его полномочий истекал лишь в октябре 2017 года.

Партия «Единая Россия» заявляла, что определится со своим кандидатом 17 июня. В праймериз участвуют врио губернатора Андрей Никитин и глава одного из районов Сергей Яковлев. КПРФ решила выставить на выборы областного депутата Ольгу Ефимову. От ЛДПР на должность губернатора будет претендовать депутат Госдумы Антон Морозов. Ранее в партии «Яблоко» тоже заявляли о планах выдвижения своего кандидата, однако кто это будет, пока неизвестно.

Напомним, гендиректор агентства стратегических инициатив Андрей Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области указом президента РФ в феврале 2017 года.