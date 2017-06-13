Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал на прошедшей пресс-конференции, какая погода ожидает центральную часть России в первой половине лета.

По словам главного метеоролога страны, в июне и июле на всей европейской части России температура будет в пределах и выше нормы. Избытка осадков также не предвидится — они значительно сократятся по сравнению с прошлым годом.

«Синоптики описывают погоду в цветовой гамме. Если вы в каком-то регионе увидите красный цвет, значит, прогнозируется очень теплая погода, превышающая нормальные климатические значения по температуре. Зеленый — около нормы. А если розоватый — то температура около и выше нормы», — добавил Вильфанд.

Согласно заявлению Вильфанда, середина лета ожидается «розовой». Однако, как добавляет Гидрометцентр, эти значения — усредненные, и вся динамика погоды может меняться. Первые дни месяца могут быть аномально холодными, а последние — аномально жаркими. Таким образом, среднемесячная температура придет в норму. Об этом говорится в сообщении ИА «ТВЕРИГРАД» с ссылкой на источник.

По прогнозам синоптиков, именно такие отклонения, которые приведут к экстремальным показателям, и ожидаются. То есть будет период сначала дождливой погоды, потом засушливой, потом жаркой и холодной.