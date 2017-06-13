Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что правоохранительные органы сделали все возможное для обеспечения правопорядка в ходе несанкционированных акций в ряде российских городов, в том числе в Москве. По его словам, задержаны были те граждане, которые занимались провокационными действиями.

«В нескольких городах, как вы знаете, в том числе в Москве, к сожалению, все-таки случились провокации, как и предупреждали городские власти», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, представители органов правопорядка сделали всё, что от них требовал закон для обеспечения правопорядка. Песков отметил, что протестные акции не являются опасными для Кремля, но они несут опасность для граждан.

«Опасными являются провокационные проявления. Это несет опасность окружающим людям», — сказал Песков.

Он особенно подчеркнул, что акции провели в тот день, когда десятки тысяч людей отмечали День России.

«В отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка принимают необходимые действия», — отметил представитель Кремля.