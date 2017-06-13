Аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников может стать обязательной с января 2019 года. Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством культуры РФ, сообщила во вторник руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова.

«Ввести аттестацию планируется с 1 января 2019 года, с 1 июля 2020 года осуществлять региональный государственный надзор, а также административную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере деятельности экскурсоводов», — приводит слова Яриловой ТАСС.

Цель законодательной инициативы — защита интересов потребителей, обеспечение их безопасности и создание прозрачного, контролируемого рынка туристских услуг.

Законопроект уже прошел согласование профильными ведомствами, 27 марта он был внесен в правительство.

Нормативный акт предусматривает, что аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников должна проводиться раз в пять лет, причем для устройства на должность гида-переводчика и экскурсовода будет необходимо иметь российское гражданство.