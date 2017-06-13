Строительство завода по утилизации биоотходов в Калининградской области позволит региону поставлять говядину в страны Евросоюза. Об этом сообщил глава Корпорации развития региона Владимир Зарудный.

«Это открывает возможности для регионализации Калининградской области по ряду ветеринарных заболеваний, в частности по ящеру крупного рогатого скота. Это позволит экспортировать говядину, которую регион достаточно много стал производить, на насыщенные, но перспективные рынки Европейского союза», — приводит слова Зарудного «Клопс.Ru».

По данным агентства, ветеринарно-санитарный утилизационный завод планируется построить к 2018 году в Гвардейске. Соглашение о реализации проекта было подписано в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).

Полная мощность производства на заводе составит 5,2 тыс. т в год. Утилизация отходов на заводе предполагает также получение сухих кормов животного происхождения. Поставлять корма планируется на сельхозпредприятия региона. Ожидается, что с появлением предприятия ситуация с экологической и ветеринарно-санитарной обстановкой в Калининградской области улучшится.