Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал инициативу Демократической партии республики об исключении из эфира информационных программ российских телеканалов.

Додон подчеркнул, что будет блокировать подобные предложения.

Инициативу представил глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, подчеркнув, что речь идет о законопроекте по борьбе с иностранной — в том числе якобы российской — пропагандой.

«Нынешняя законодательная инициатива демократов — это очередная попытка показать свою проевропейскость и антироссийскую риторику. Выступаю категорически против этого законопроекта. Плохому танцору знаете, что мешает… При чем тут российские телеканалы?» — прокомментировал ситуацию Додон, добавив, что ему «очень интересно», как на это отреагирует Брюссель. Президент Молдавии также напомнил, что раньше демократы развивали российский «Первый канал», а теперь «действуют по чьей-то указке», передает «РИА Новости».

Я не буду подписывать ни после первой попытки [голосования в парламенте], ни после второй. Хотите дойти до референдума — давайте», — резюмировал Додон.