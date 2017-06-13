В Приморском крае возбуждено уголовное дело после смерти трех подростков на железной дороге. Детей сбил грузовой поезд, когда они делали селфи. Еще одна пострадавшая находится в реанимации.

ЧП произошло 10 июня около населенного пункта Новый на перегоне Надеждинская–Совхозная. Два мальчика 12 и 13 лет и две девочки 10 и 13 хотели сфотографироваться на фоне проходящего грузового поезда. Для этого дети встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава, пишет ИА PrimaMedia.

Машинист сразу же затормозил, однако избежать трагедии не удалось. Расследуется дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.