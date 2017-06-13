В понедельник на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе погибли девять человек. Причиной их смерти послужило воздействие неизвестного газа, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Трагедия произошла после того, как житель деревни Танна спустился в котлован, выкопанный под бассейн, и упал без сознания. Мужчину попытались вытащить из ямы восемь односельчан, но они тоже лишились чувств.

Пострадавших доставили в местную больницу, где все они скончались, несмотря на усилия медиков. По данным агентства, жители деревни надышались токсичным газом при высокой температуре.

Начато следствие по делу.