Полиция города Ухань по делу о мошенничестве в интернете задержала в общей сложности 808 человек. Это самая многочисленная преступная группировка, когда-либо обезвреженная в КНР, сообщает во вторник агентство «Синьхуа».

По данным полиции, преступники искали жертв в интернете, предлагая им совершать сделки с «акциями» и «фьючерсами». Первая оперативная информация об интернет-мошенничестве поступила к правоохранителям в апреле. После двухмесячного расследования банда была обнаружена.

В конце минувшей недели для ареста членов преступной группировки было мобилизовано более 1 тыс. полицейских. Результатом проведенной спецоперации стало задержание 808 человек, включая восемь главарей банды. Также было конфисковано более 800 компьютеров, 2 тыс. мобильных устройств и 3 тыс. банковских карт.