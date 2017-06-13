В Самаре сняли короткометражный фильм «Представь, что ты машинист». В основе картины — сценарий-победитель конкурса, объявленного местной кинокомпанией прошлым летом. Его написали молодые кинематографисты из Южно-Сахалинска Иван Чанов и Степан Чернецкий.

В фильме рассказывается история молодого писателя, у которого творческий кризис. Он попадает под колеса автомобиля и оказывается внутри собственного неоконченного романа. Он должен выяснить, что же произошло в придуманном им мире, раньше, чем его отключат от аппарата ИВЛ.

Режиссером картины выступил Тэмо Эсадзе, автор таких известных фильмов, как «Две зимы и три лета» и «Время для двоих». Он доработал сценарий, а также изменил название, сделав отсылку к детской игре, которая начинается словами «Представь, что ты машинист».

НИА «Самара» уточняет, что публика увидит короткометражку 19 июня в одном из кинотеатров Самары. Это будет единственный показ картины, после которого она будет представлена к участию в различных отечественных и международных кинофестивалях.