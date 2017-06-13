Прокуратура Испании возбудила дело в отношении футболиста Криштиану Роналду по обвинению в неуплате налогов на общую сумму €14,7 млн. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает газета El Mundo.

Нападающего «Реала» обвиняют в совершении налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 год. По версии прокуратуры, он использовал «корпоративную структуру», чтобы скрыть доходы, полученные в Испании.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено бывшему игроку «Реала» и сборной Югославии Предрагу Миятовичу, который должен Испании около €190 тыс. за 2011 год.

Роналду в январе 2010 года заплатил около $375 тыс., чтобы избежать обвинений в изнасиловании девушки.