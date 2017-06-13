О необходимости изменить формат проведения силовой операции в Донбассе заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Турчинова, боевые действия на востоке Украины уже не вписываются в рамки «антитеррористической операции».

«Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», — сказал Турчинов.

Он отметил, что Киев может применять вооруженные силы только в случае антитеррористической операции и объявления войны.

При этом Турчинов считает, что новый формат будет полностью соответствовать Минским соглашениям.

По его мнению, пришло время на законодательном уровне определить основы государственной политики по «освобождению» некоторых регионов Донбасса и соответствующий документ вскоре будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду.