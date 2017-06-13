Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла со 180 до 430 га. По данным республиканского агентства лесного хозяйства, в регионе сейчас действует 16 очагов возгораний.

Как сообщает ИА FlashSiberia, за сутки огнеборцы потушили три очага на площади более 40 га. Во вторник врио главы Бурятии Алексей Цыденов поручил вводить режим ЧС в лесах Бурятии и привлекать федеральные силы к борьбе с пожарами.

Руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов сообщил, что на территории Бурятии установился 4–5 класс пожарной опасности. Режим ЧС с 3 июня действует в Муйском районе. На тушении огня сейчас задействованы почти 400 человек и более 70 единиц спецтехники, в том числе авиация.