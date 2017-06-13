Директор группы «Любэ» Олег Головко рассказал, что лидеру коллектива Николаю Расторгуеву диагностировали аритмию.

«Сейчас он чувствует себя получше. Состояние стабильное. Ему стало плохо до Тулы, он туда не доехал. Концерт был отменен. Относительно дальнейших концертов будем исходить из состояния здоровья», — сказал Головко, передает РБК.

Ранее стало известно, что состояние артиста удалось стабилизировать.

Расторгуеву стало плохо накануне, он был вынужден отменить выступление группы в Туле.