В Амурской области зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая лихорадки Денге, которую подхватили туристы во Вьетнаме. По информации ИА «Амур.инфо», речь о жителях Благовещенска Егоре и Елене, которые лежали в больнице с подозрением на тропическую лихорадку.

Ранее они были выписаны из Амурской областной инфекционной больницы. Один из заболевших, Егор, рассказал, что отдыхал со своей знакомой Еленой в Нячанге с 21 по 28 мая. На острове Винперле они сели под пальму сфотографироваться. Тогда их и покусали муравьи.

Мужчина почувствовал себя плохо спустя двое суток, а его спутница — на четвертые сутки. У обоих были схожие симптомы — лихорадка, сыпь, жар и ломота суставов.