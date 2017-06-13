Вскоре «Зенит» может начать переговоры о возвращении в клуб легенды футбола Андрея Аршавина. Это может произойти после окончания сезона в Казахстане, сообщает во вторник «Федеральное агентство новостей».

Как уточнил собеседник агентства, «Зенит» предлагает Аршавину работу в клубной администрации. Пока не уточняется, существует ли вероятность приглашения 36-летнего экс-капитана сборной России в качестве футболиста.

За «Зенит» Аршавин выступал с 2000 по 2008 год, а также с 2012-го по 2015-й. Он провел 376 матчей, в которых забил 80 голов. С весны 2016 года Аршавин выступает за клуб «Кайрат».