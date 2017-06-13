Под вопросом находится открытие в Брянске мемориала «Героям-летчикам земли Брянской». Церемонию планировали приурочить 100-летнему юбилею со дня рождения брянского летчика, дважды Героя Советского Союза Павла Камозина, который будет отмечаться 16 июля. Однако у инициаторов установки монумента нет необходимых на его возведение 3,8 млн рублей. В юбилей Камозина поставят лишь закладной камень.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, идея создания памятника возникла еще в 2012 году. Она принадлежит региональной общественной организации «Общество ветеранов авиации имени дважды Героя Советского Союза П.М. Камозина». Однако тогда власти не одобрили предлагаемое место установки. Лишь в 2016 году было получено положительное решение.

На данный момент из необходимой суммы собрано лишь около 5% – 186 тыс. рублей. Эти деньги ушли на оплату проектно-сметной документации. В обществе ветеранов авиации сообщили, что письма с просьбой о помощи направили каждому депутату горсовета и областной Думы. Пока откликнулись менее 10 человек.