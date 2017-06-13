В Краснодаре предстанет перед судом бывший замруководителя городского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Руслан Мехтиев является обвиняемым по делу о получении взятки в крупном размере через посредника. Сумма незаконного вознаграждения составила 1 млн рублей.

По версии следствия, эти деньги Мехтиев потребовал с фигуранта уголовного дела о коммерческом подкупе за переквалификацию его действий на менее тяжкий состав преступления. Посредником был привлечен адвокат обвиняемого, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Противоправные действия Мехтиева не были доведены до конца по не зависящим от него причинам. Бывший замруководителя следственного отдела находится под домашним арестом, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.