Среднестатистический житель российского города потратил 512 рублей за один поход в магазин в мае 2017 года, сообщает «Газета. ру» со ссылкой на поступившее в ее распоряжение исследование холдинга Romir.

По данным компании, в мае продолжилось снижение среднего чека россиянина. С начала года его значения падали на 2–3 рубля, в мае динамика значительно возросла, и чек уменьшился на 12 рублей ( 2,3%) по сравнению с апрельским показателем.

Снижение чека главным образом связано с возвратом россиян к стратегии интенсивного шопинга. Горожане стали посещать больше торговых точек в поисках более выгодных предложений. В итоге в каждом магазине люди платили меньше, а в совокупности за месяц потратили больше.

Так, в Москве средний чек упал с апрельских 689 рублей до 677 рублей, а в Санкт-Петербурге наоборот прибавил 2,5%, достигнув 716 рублей по сравнению с 698 рублями апреля.

В остальных городах-миллионниках показатели среднего чека за май не изменились.