Рязанская область присоединилась к участию в проекте «Живые уроки», который направлен на развитие детского туризма. Для реализации программы в регионе правительство Рязанской области заключило соглашение с Российским союзом туриндустрии (РСТ).

В рамках проекта школьную программу будут включены экскурсии и туры по музеям и природным заповедникам Рязанской области. Помимо этого, планируется создание системы региональных и межрегиональных детских образовательных маршрутов, обмен туристическими группами с другими регионами и участие в совместных программах продвижения экскурсионно-образовательного продукта.

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов также поручил развивать детский внутренний и въездной туризм в регионе.

«Развитие отрасли невозможно без транспортной доступности туристических объектов, расширения современной инфраструктуры. Мы будем последовательно работать над решением этих вопросов, с тем чтобы повысить туристическую привлекательность Рязанской области, сделать туризм полноценной отраслью экономики», — приводит слова главы региона РИА «7 новостей».

«Живые уроки» — это федеральная программа по экскурсионно-образовательному туризму. В его рамках проводятся образовательные экскурсии, позволяющие глубже изучать разные предметы. С текущего года детский образовательный туризм является стратегической линией развития отрасли. Инициаторы программы отмечают, такие уроки формируют у подрастающего поколения уважение к отечеству и позволяют глубже усваивать школьную программу.