В колонии умер Лом-Али Гайтукаев, пожизненно осужденный за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.

«Гайтукаев скончался в колонии», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает «РИА Новости». Он также добавил, что заключенный страдал сразу от нескольких болезней.

Официального подтверждения этой информации у СМИ пока нет.

Обозреватель «Новой газеты» была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве, где она проживала.