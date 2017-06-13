Шестнадцатилетний подросток пострадал при взрыве самодельной бомбы в одной из квартир в центре Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел в ночь на 11 июня, в квартире на Покровском бульваре. Непроизвольный взрыв прогремел в результате смешивания неизвестных компонентов взрывного устройства. Взрывной волной было выбито оконное стекло, возгорания не последовало. Как сообщает РЕН ТВ, в момент ЧП подросток находился в квартире один. При взрыве он лишился левой кисти, серьезно повредил правую и получил множественные осколочные ранения правой половины грудной клетки, травму обоих плеч и предплечий. Его госпитализировали в НИИ СП им. Склифосовского с диагнозом «минно-взрывная травма».

По факту взрыва проводится проверка, в ходе которой полиция обнаружила фрагменты самодельного взрывчатого вещества, сообщает агентство городских новостей «Москва».