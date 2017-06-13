Численность официально зарегистрированных безработных россиян снизилась на 1,2% за первую неделю июня. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минтруда РФ.

Снижение численности безработных граждан произошло, по информации министерства, в 76 регионах.

«С 31 мая по 7 июня 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,2% и составила 838 371 человек», — цитирует агентство «Прайм» сообщение ведомства. Год назад этот показатель составлял более 1 млн человек.

Самое большое снижение отмечено в Астраханской, Ивановской, Сахалинской областях, Республике Крым и городе Севастополе, а также в Ямало-Ненецком и Чукотском АО.

При этом рост количества безработных граждан отмечен в девяти регионах страны. Больше всего их число увеличилось в Ростовской области и Забайкальском крае.

Общая численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время, а также сотрудников, которым по соглашению сторон предоставили отпуска, на 7 июня составила чуть выше 165 тыс. человек, отметили в министерстве труда.

На эту же дату, по данным ведомства, работодатели подали заявки о 1,6 млн вакансий в органы службы занятости.