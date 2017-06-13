В Иркутской области во время миграции пострадали две косули. Одну из них сотрудникам питомника «К-9» удалось спасти.

Специалистам сообщили о нахождении косули на территории одного из коттеджных участков. Животное смогло преодолеть двухметровые заборы, установленные по периметру поселка и частного участка, но дальше продолжить путь косуле не удалось.

Сотрудники питомника с помощью сети отловили косулю и доставили к себе. У нее выявили множественные раны и ушибы. Сейчас она находится на территории Прибайкальского национального парка.

Как передает Сибирское агентство новостей, на следующий день на Байкальском тракте сбили еще одну косулю. Она получила переломы ног и повреждения, не совместимые с жизнью, поэтому погибла еще до прибытия сотрудников питомника.

Сейчас идет летняя миграция косуль. Дачные кооперативы, построенные вдоль Байкальского тракта, являются преградой, которые они преодолевают с трудом.