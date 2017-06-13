В аэропортах городов, принимающих Кубок конфедераций 2017 года, начали работать пункты поддержки паспортов болельщиков. Они помогут тем, кто потерял или испортил свой въездной документ.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций России.

Пункты поддержки будут работать в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, аэропортах Казани и Сочи.

«В этих пунктах иностранные болельщики смогут получить дубликаты паспортов в случае утери или порчи», — цитирует пресс-служба слова замдиректора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрея Романкова.

Паспорт болельщика дает иностранным гражданам и лицам без гражданства право въезда на российскую территорию без оформления визы с 7 июня 2017 года. Покинуть Россию иностранцы должны не позднее 12 июля 2017 года по предъявлению этого документа.