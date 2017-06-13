Самый большой флаг России пронесли по улицам Ростова-на-Дону. Полотнище держали 800 человек. Его длина составила 300 м, а ширина — 4,5 м. Общая площадь — 1350 кв. м.

Как отмечает RostovGazeta, флаг сшили специально ко Дню России. Организаторы акции признались, что не хотели устанавливать никаких рекордов и попадать в книгу Гиннеса.

Впрочем, в администрации губернатора уже сообщили, что комитет по молодежной политике все же подаст заявку на регистрацию рекорда. По словам вице-губернатора Игоря Гуськова, желающих принять участие в акции было большое количество, а потому в следующем году флаг будет увеличен.

Агентство уточняет, что, по сообщениям некоторых СМИ, самый большой флаг России был развернут на Поклонной горе в Москве. Однако его площадь составила 1051 кв. м, а это меньше площади ростовского флага почти на 300 м.