Подарок от китайского города-побратима Ичуня установят в новом биробиджанском сквере, который создадут к 80-летию города за областной филармонией. Высота скульптуры составит 8 м.

Как сообщает ИА EAOMedia, ранее объект планировалось разместить у здания стации скорой помощи, но из-за его размеров пришлось поменять участок. Новое место одобрено делегацией города Ичунь.

Площадь за филармонией и скульптуры будут видны с набережной, с автомобильного моста и из городского парка.