Актер Александр Паль, известный ролью в фильме «Горько», задержан полицией 12 июня во время массовой акции в Москве.

На Паля составлен протокол по статье 20.2 — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Полицейские составили рапорт, в котором утверждается, что актер выкрикивал лозунги, однако сам Паль отрицает свое участие в акции, уверяя, что просто шел домой.

«Я не принимал участие в митинге и тем более ничего не кричал. Я живу на Большой Никитской улице, шел домой. Тверская была перекрыта, меня заинтересовало то, что происходит. Я просто подошел к людям, принимающим участие в акции, и в течение пяти минут был задержан полицией. Меня доставили в ОВД, составили протокол. Дата суда пока не назначена», — сказал актер, передает РБК.