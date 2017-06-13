Первую строчку российского бокс-офиса за период 8–11 июня занял фантастический фильм «Мумия» с Томом Крузом в главной роли, сообщает портал «Кинодата». Сборы составили 417 млн рублей.

Эксперты отмечают: первая картина нового проекта Universal «Темная Вселенная», в рамках которого студия планирует выпускать ремейки известных фильмов ужасов, оправдала ожидания.

— «Мумия» — единственная новинка этой недели, попавшая в первую пятерку лидеров проката, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Перезапуск франшизы оказался удачным, несмотря на негативную оценку критиков . В российском прокате сборы новой ленты стали рекордными для фильмов с Томом Крузом — актер по-прежнему очень популярен у наших зрителей. Кроме того, рекламная кампания с акцентом на экшн-составляющую не могла не привлечь молодежную аудиторию.

На втором месте — пятая часть популярной франшизы «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» — 130 млн рублей при общей кассе 2,042 млрд. Уже которую неделю картина держится в тройке лидеров.

— Вместе с сиквелом другой успешной франшизы, «Стражи Галактики», «Пираты» принесли кинотеатрам более 55% всех сборов в мае, — отметила Ольга Зинякова.

Третья позиция — у фантастического кинокомикса «Чудо-женщина» с израильской актрисой Галь Гадот в главной роли: 76 млн рублей при общих сборах 375 млн. Остается в топе и летняя комедия «Спасатели Малибу» с Заком Эфроном и Дуэйном Джонсоном — 38 млн рублей за выходные (при общей кассе 178 млн) обеспечили ленте четвертую позицию.

Замыкает пятерку лидеров российского проката анимационная лента «Подводная эра» — 21 млн рублей за уикенд при общих сборах 77 млн.

Драме «Нелюбовь» Андрея Звягинцева в топ-5 закрепиться не удалось. Не попала в список и экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова — фильм собрал всего 7,5 млн.

На этой неделе, по мнению представителей киносетей, лучшие результаты покажет продолжение франшизы Disney/Pixar «Тачки» — это одна из самых ожидаемых анимационных лент года. На такие проекты традиционно ходят целыми семьями. Будет что посмотреть и женской аудитории: в прокат выйдет комедия «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йохансон и Деми Мур и сразу три мелодрамы: «Весь этот мир», «Он и Она» и «Я любить тебя буду, можно?».

А для киноманов КАРО запускает ретроспективу «Эстетика 3D» — зрители смогут посмотреть и обсудить с киноведами 3D-версии фильмов «Аватар» Джеймса Кэмерона, «Любовь» Гаспара Ноэ и «Прощай, речь» Жана-Люка Годара.