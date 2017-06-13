Двое детей и один взрослый пострадали в ДТП в Воронежской области во вторник, сообщили «Известиям» в региональном ГУ МВД. ДТП произошло в 8:20 утра в Верхнемамонском районе на 717-м километре трассы М4 «Дон».

«35-летний водитель рейсового автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет», — отметили в пресс-службе ведомства.

Всего в автобусе, который следовал по маршруту Москва–Ереван, находилось 39 человек, в результате аварии пострадали девятилетняя девочка, семилетний мальчик и один взрослый 1966 года рождения, добавили в управлении. Их госпитализировали в Богучарскую ЦРБ. Остальных пассажиров могут разместить в гостинице до прибытия следующего автобуса.