Окружной административный суд Киева запретил горсовету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Об этом сообщила директор украинского Института правовой политики и социальной защиты Ирина Бережная в Facebook.

«Судья Окружного административного суда вынес определение о запрете ответчику — Киевсовету — подписывать и публиковать решение от 1 июня 2017 года о переименовании проспекта Генерала Ватутина на Романа Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути», — написала Бережная.

Власти Киева сменили название проспекта 1 июня 2017 года. После этого на сайте горсовета Киева появилась петиция об отмене переименования.

Елена Бережная отметила, что постановление суда дает возможность собрать еще больше голосов за петицию и «доказать, что Киев обязан считаться с мнением» горожан.

Подобное решение о присвоении проспекту имени карателя Романа Шухевича также вызвало возмущение еврейской общины.