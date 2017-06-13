Российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ до 20 июня 2017 года утвердить комплекс мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в спорте. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Такие поручения президент отдал по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось 23 мая 2017 года.

«Правительству РФ... утвердить комплекс мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, принятого Независимой общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года», — говорится в поручении.