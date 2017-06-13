Один из восьми предполагаемых террористов, задержанных в Белоруссии в 2017 году, планировал совершить теракт в Европе, у него было изъято готовое взрывное устройство. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик.

«Он был задержан совместно с органами МВД. У него было взрывное устройство, он готовился к совершению террористического акта в Европе», — цитирует Вакульчика белорусское агентство «БелТА».

Он также уточнил, что мужчина приехал в страну из Германии.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что с начала 2017 года в республике задержаны восемь человек по подозрению в терроризме. В прошлом году спецслужбы задержали 17 человек, в 2015-м – 21.