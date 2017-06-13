В дни проведения матчей Кубка конфедераций метро Санкт- Петербурга будет работать дольше, сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Матчи турнира пройдут в Северной столице 17, 22, 24 июня и 2 июля.

В метрополитене уточнили, что в ночь на 18, 23 и 25 июня станции метро закроются для входа пассажиров в 01:30.

При этом продленный режим работы не коснется станций, имеющих несколько вестибюлей или с переходами на соседнюю станцию. Среди них «Проспект Ветеранов», «Площадь Ленина»,«Московская» и «Ленинский проспект», которые имеют несколько выходов.

Также вестибюли станций «Достоевская», «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2» и «Спасская» закроются в обычное время. Второй вестибюль «Невского проспекта» в эти дни будет закрываться в 23.00.

Кубок конфедерация проводится в России впервые. Матчи турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В частности, в Санкт-Петербурге будут сыграны четыре встречи, в числе которых матч открытия и финал.