Иногородним пациентам Федерального центра СПИДа в Москве с августа текущего года придется обращаться за медицинской помощью в регионы. Лекарства для лечения СПИДа будут выдавать по месту прописки. МГЦ СПИД вправе отказать гражданам других городов в прикреплении, говорится в ответе департамента здравоохранения Москвы на запрос главы Роспотребнадзора.

С августа 2017 года около 1 тыс. ВИЧ-инфицированных пациентов находящегося в Москве Федерального центра по профилактике и борьбе с распространением СПИДа, большинство среди которых иногородние, не смогут получать там лекарства, пишет во вторник газета «Коммерсант».

У Роспотребнадзора нет полномочий по медико-санитарному обеспечению граждан, говорится в письме Минздрава РФ.

Пациенты центра также не смогут гарантированно рассчитывать на помощь Московского городского центра по борьбе со СПИДом, куда их перенаправляют из Федерального центра СПИДа. МГЦ СПИД вправе отказать иногородним гражданам в прикреплении.

По словам старшего научного сотрудника ФЦ СПИДа Натальи Ладной, у части пациентов центра нет прописки, это россияне без определенного места жительства, поэтому пока неясно, куда направлять эту категорию граждан.

Проблема с лекарственным обеспечением пациентов без постоянной регистрации в том или ином регионе должна решиться, когда федеральный регистр пациентов с ВИЧ заработает в полную силу, заявили в Минздраве.

В случае закрепления алгоритма перераспределения препаратов для иногородних пациентов на законодательном уровне, лекарственные средства могут быть переданы департаментом в субъекты РФ, пишет РИАМО.