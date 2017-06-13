ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Сердобском районе Пензенской области. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Столкновение автомобилей ВАЗ-21074 и ВАЗ-2109 произошло накануне на Заречном проезде в селе Пригородное. В результате ДТП пострадали три пассажирки автомобиля ВАЗ-21074 — девушки 2000, 1998 и 1999 годов рождения. Одна из них была госпитализирована, остальные осмотрены и отпущены домой.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает ИА «Пенза-пресс».