Дзержинский районный суд Петербурга назначил 10 суток административного ареста и штраф 10 тыс. рублей первому задержанному на несанкционированном митинге 12 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарью Лебедеву.

Всего суд должен рассмотреть материалы в отношении 561 человека, которые были задержаны во время несанкционированной акции на Марсовом поле.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело из-за нападения на полицейского на митинге в Петербурге.