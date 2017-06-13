Около 800 человек пострадали, один ребенок погиб в результате пищевого отравления в лагере для беженцев неподалеку от Мосула в Ираке.

Как сообщают местные СМИ, большинство пострадавших — дети и пожилые люди. У всех наблюдаются обезвоживание и боли в животе. На место приехали 40 машин скорой помощи, большая часть отравившихся госпитализирована, многие находятся в тяжелом состоянии.

Согласно сообщениям иракских журналистов, люди отравились едой, которую привез один из благотворительных фондов Катара, устроив в лагере ифтар — вечерний прием пищи после дневного воздержания в пост Рамадан.

Еду заказывали в одном из ресторанов Эрбиля. Владелец этого заведения уже задержан.