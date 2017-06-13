Партию из 235 тыс. зараженных саженцев винограда из Италии пытались провести в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора в Крыму.

По данным ведомства, в партии из 235 тысяч саженцев винограда из Италии выявлено опасное заболевание — бактериальное увядание винограда (Xylophilus ampelinus).

«Наличие в саженцах заболевания (бактериального увядания винограда) подтверждено результатами бактериологической экспертизы <…> По результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля <…> продукция не была допущена в Крым и возвращена экспортирующей стороне», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

По данным ученых, зараженные данным заболеванием виноградники по всему миру вырождаются и в дальнейшем погибают погибают. Ежегодные потери от бактериального увядания составляют до 70% от общего урожая.