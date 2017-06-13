В Магаданской области открываются курсы старателей. Слушатели научатся мыть золото классическим способом — с помощью лотка «сибирского» типа и кайла. Занятия в Северо-Восточном комплексном НИИ ДВО РАН организованы для подготовки участников фестиваля «Старательский фарт». Это единственные в стране состязания подобной направленности.

Как отмечает ИА MagadanMedia, стать старателями могут как взрослые, так и школьники. В прошлом году курсы закончили более 20 человек.

Продемонстрировать умения можно будет в начале июля в зоне отдыха «Горняк» на берегу Охотского моря. Тот, кто намоет больше всего золота, станет миллионером всего за 20 минут.