Утром во вторник состоялся первый спортивный полет в рамках 22-й международной встречи воздухоплавателей в Псковской области. Спортивный директор соревнований Витольд Филюс выдал четыре спортивных задания. Первым стартовал, выполнил задания и приземлился Игорь Наймилов, пилот аэростата «Команданте».

Как сообщает Псковская лента новостей, при хорошей погоде пилоты будут подниматься в небо каждое утро и вечер с 13 по 16 июня.

Сообщается, что в рамках встречи воздухоплавателей пройдут спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы, 11-й Кубок княгини Ольги для всех женщин-пилотов и 13-й Кубок города Великие Луки.