В Тамбове в детской областной больнице открылся хирургический корпус. Его строительство продолжалось с 2012 года.

Стоимость работ составила более 1,3 млрд рублей. Деньги были выделены из областного бюджета. А на средства из федерального бюджета были закуплены медоборудование и мебель.

В здании центра расположен единственный в регионе детский диализный центр. Там также есть травмпункт, анестезиолого-реанимационное отделение, отделение онкологии и операционный блок.

Пятиэтажный хирургический корпус рассчитан на 153 койки. Предполагается, что современную хирургическую помощь ежегодно смогут получать около 5 тыс. детей, информирует ИА «Онлайн Тамбов.ру».