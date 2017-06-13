Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александра Реймера виновным в мошенничестве при закупке электронных браслетов.

Суд 13 июня начал оглашение приговора с признания вины Реймера и двух других фигурантов дела о мошенничестве на 1,27 млрд рублей.

Ранее прокуратура просила приговорить Реймера к 9 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей.

По версии следствия, в 2010-2012 годах Реймер и его сообщники мошенническим путем похитили из государственной казны бюджетные средства, выделенные ФСИН для обеспечения ведомства электронными браслетами. Участники группы разработали схему, согласно которой подконтрольное им предприятие ФГУП ЦИТОС, с которым были заключены госконтракты на более чем 3,3 млрд рублей, реализовывало электронные браслеты по завышенным в несколько раз ценам, несмотря на то, что не имело производственного оборудования, зданий, сооружений для размещения производственных мощностей для законченного цикла производства устройств.