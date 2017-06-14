Российский тренерский корпус впервые в своей истории оказался представлен на родине футбола — в чемпионате Англии. На прошлой неделе бывший главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий возглавил клуб «Халл Сити» из второго по значимости дивизиона туманного Альбиона — Чемпионшипа.

Еще зимой, после ухода из ЦСКА, 46-летний специалист не скрывал желания поработать в одном из западноевропейских чемпионатов. Последние полгода Леонид Слуцкий находился в Великобритании, где посещал большинство матчей английской премьер-лиги (АПЛ) и Чемпионшипа, стажировался в местных футбольных клубах и академиях, а также изучал английский язык.

По мнению бывшего менеджера и совладельца «Портсмута» Романа Дубова, сейчас российский специалист соответствует практически всем требованиям, которые необходимы тренеру для работы в Англии.

— У Слуцкого огромные желание и амбиции, большой опыт и понимание игры, хорошая профессиональная подготовка и знание языка, необходимое для свободного управления коллективом, — заявил Роман Дубов «Известиям». — Достаточно ли это для того, чтобы стать успешным тренером, покажет время. Многое будет зависеть от спортивного директора «Халла». В одиночку битвы не выигрывают, поэтому Слуцкому необходим человек, который досконально знает Чемпиошип и низшие дивизионы чемпионата Англии с их подводными течениями, а также местных тренеров и агентов. Он должен иметь представление относительно полей, стадионов, академий и сборных всех возрастов, систем подготовки, возможностей для маневра и адекватно оценивать потенциал имеющихся в команде игроков.

Также собеседник «Известий» назвал крайне важным глубокое знание Чемпионшипа и его игроков самим тренером и отметил необходимость выстраивания отношений с футболистами клуба.

— Чемпионшип — абсолютно самостоятельный турнир, и знать его игроков, 90% которых ранее не играли на высоком уровне, — важный фактор, если вы хотите добиться успеха, — подчеркнул Роман Дубов. — Не уверен, что в России найдется специалист, который может назвать 6–7 ключевых игроков во всех командах Чемпионшипа. Думаю, Леонид Викторович, даже при том что просмотрел большое количество игр турнира, пока не знает его так, как чемпионат России, где каждый игрок изучен досконально. Выстраивание отношений с футболистами — также один из важнейших моментов, особенно для иностранных тренеров. Не хочу сказать, что отношения в Англии более панибратские, чем в России, но для многих поколений английских игроков, выросших в более лояльных условиях, не все формы российского тренерского воспитания могут сработать.

Помимо этого, специалист, ныне являющийся инвестором академии «Норвича», уверен, что Слуцкому для достижения успеха нужно найти общий язык с владельцем «Халла», египетским бизнесменом Ассемом Алламом, а также с болельщиками команды, часто критикующими хозяина «тигров».

— Крайне важно расположить к себе Аллама и его окружение, показать свою компетентность и добиться кредита доверия, — сказал Дубов. — Клуб выставлен на продажу, владельцы меняются и не раз показывали отсутствие выдержки по отношению к тренерам, поэтому необходимо выстроить доверительные отношения и получить возможность контролировать самостоятельно многие внутриклубные процессы. Что касается болельщиков, то за 113-летнюю историю «Халла» в клубе было только два иностранных тренера. Первое время Слуцкий будет чувствовать поддержку вне зависимости от результата, хотя отношение к нему будет настороженным. Но надо помнить, что английские фанаты еще более нетерпеливые, чем в России: от их любви до их ненависти — 2–3 недели плохих результатов.

Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец, успешно работавший в сборной Южной Кореи и португальском «Маритиму», считает, что у Слуцкого есть шанс преуспеть в решении задачи по возвращению «Халла» в премьер-лигу.

— Стартовые позиции у Слуцкого неплохие, клуб имеет хорошие финансовые и кадровые ресурсы, чтобы бороться за выход в АПЛ, — сказал «Известиям» Бышовец. — Тренер полгода целенаправленно готовился к этой работе, учил язык, а сейчас имеет время на качественную предсезонную подготовку команды. Но очень многое будет зависеть от его взаимоотношений с руководством и игроками.

При этом, как отметил Роман Дубов, пока очень сложно прогнозировать итоги выступления «Халла» в предстоящем сезоне.

— Как бы несерьезно это ни звучало, но 25% команд, которые выходят из Чемпионшипа в премьер-лигу, попадают туда вопреки законам здравого смысла и с большой долей везения, — резюмировал Роман Дубов. — Поэтому большую роль в судьбе Слуцкого сыграет банальная удача.

Напомним, по итогам сезона-2016/2017 клуб «Халл Сити» занял 18-е место в АПЛ и покинул высший эшелон английского футбола.

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