Взрыв прогремел рядом с отделением полиции при военной базе Великобритании Декелия на Кипре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Инцидент произошел во вторник, 13 июня. В результате взрыва здание получило незначительные повреждения. На месте ЧП работают следователи, выясняется причина взрыва. Представитель британских военных баз на Кипре заявил, что расследование рассматривается как уголовное. По данным телеканал «Звезда» со ссылкой на местные СМИ, при взрыве один полицейский получил легкие ранения, его жизни ничто не угрожает.