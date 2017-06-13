В результате землетрясения на острове Лесбос погибла женщина
Во время мощного землетрясения на греческом острове Лесбос погибла женщина, еще 15 человек пострадали, сообщили греческие СМИ.
Мэр острова Спироса Галиноса рассказал, что погибшую женщину обнаружили под обломками рухнувшего дома в поселке Вирса.
Также сообщается, что в этом поселке разрушено большинство домов, сотни людей остались без жилья.
Местные власти приняли решение закрыть школы на острове до стабилизации ситуации, и пока не будет точно установлено, что пребывание в зданиях безопасно.
В устранении последствий бедствия принимает участие армия. Пострадавшим, которые лишились крова, предоставляются палатки.