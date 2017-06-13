Во время мощного землетрясения на греческом острове Лесбос погибла женщина, еще 15 человек пострадали, сообщили греческие СМИ.

Мэр острова Спироса Галиноса рассказал, что погибшую женщину обнаружили под обломками рухнувшего дома в поселке Вирса.

Также сообщается, что в этом поселке разрушено большинство домов, сотни людей остались без жилья.

Местные власти приняли решение закрыть школы на острове до стабилизации ситуации, и пока не будет точно установлено, что пребывание в зданиях безопасно.

В устранении последствий бедствия принимает участие армия. Пострадавшим, которые лишились крова, предоставляются палатки.