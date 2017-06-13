СК возбудил дело из-за нападения на полицейского в Петербурге
По факту нападения на полицейского во время несанкционированного митинга на Марсовом поле в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.
Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
«Из материалов уголовного дела следует, что 12 июня во время проведения несанкционированного митинга неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского», — говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый в нападении разыскивается.