В столице Еврейской автономной области спасатели выехали на вызов, поступивший от медиков скорой помощи. На станцию забежала косуля, которую нужно было поймать. Одному из сотрудников МЧС удалось это сделать с помощью брезентовых перчаток и специального устройства — петли, пишет ИА ЕАОMedia.

У животного были обнаружены раны на ногах. Косуля находится на передержке, после лечения ее выпустят на волю в заповеднике «Бастак».

По данным регионального МЧС, для спасателей вызовы такого рода нередки. В этом году сотрудники ведомства вытаскивали из выгребной ямы крупный рогатый скот, снимали с высоких деревьев кошек, извлекали собак из канализационных люков, ловили змей на территориях частных домовладений.