В Липецке пройдет шествие в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция будет называться «Свеча памяти». Ее организуют областное управление внутренней политики, Центр патриотического воспитания и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

21 июня участники шествия пройдут по городским улицам, а на площади Героев они услышат слова Юрия Левитана, которые прозвучали на всю страну 22 июня 1941 года. Завершится акция возложением цветов и зажжением свечей у монумента павшим воинам.

Как сообщает GOROD48, эта акция уже стала традиционной для Липецка. Она проводится 12-й год подряд.